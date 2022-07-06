В России стало намного выгоднее производить топливо

«Ъ»: маржа простых НПЗ выросла в четыре раза в России

Маржинальность продаж топлива российских НПЗ начала значительно превышать показатели до начала спецоперации на Украине, пишет «Коммерсантъ».

В конце июня маржа заводов с высокой глубиной переработки (сложные НПЗ) взлетела в 2,6 раза по сравнению с февралем, до 21 тысячи рублей за тонну. Маржа простых НПЗ выросла в четыре раза, до пяти тысяч рублей за тонну, подсчитал «Петромаркет». Производить топливо стало намного выгоднее даже несмотря на то, что у российских компаний возникли проблемы с экспортом нефти и нефтепродуктов, что привело к снижению нефтепереработки.

Основные причины значительного роста маржи переработки — увеличение бюджетных субсидий и крек-спредов. Источник издания утверждает, что в отрасли предпосылок для снижения нефтепереработки нет, но все будет зависеть от ситуации с добычей и экспортом.

В ходе торгов 5 июля стоимость фьючерсных контрактов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре упала на 8 процентов до 104,4 доллара за баррель впервые с начала мая 2022 года.