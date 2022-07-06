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Американский самолет-шпион лишили пленочной камеры

ВВС США лишили самолет-шпион Lockheed U-2 пленочной камеры Optical Bar Camera

Фото: Han Jae-Ho / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США откажутся от аналоговых камер на самолетах-шпионах. Высотный самолет-разведчик Lockheed U-2 лишили пленочной камеры Optical Bar Camera (OBC), пишет The National Interest.

Представители авиабазы Бил, где базируются U-2, сообщили, что 24 июня 9-е разведывательное крыло ВВС США выполнило последний полет U-2 с камерой OBC. Камера позволяет выполнять фотосъемку наземных объектов.

Отмечается, что длина каждого рулона пленки OBC составляет 3200 метров. Самолет может сделать около 1600 снимков в ходе одного полета. Каждый кадр отображает примерно 380 квадратных километров территории.

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Камеру самолета U-2 использовали для съемки последствий урагана «Катрина», аварии на атомной электростанции Фукусима-1, а также в ходе операций в Ираке и в Афганистане.

Самолет-разведчик U-2 совершил первый полет в 1955 году. U-2 отличается большим размахом крыла и малым весом. Это позволяет самолету совершать полеты на высоте более 21 тысячи метров.

В феврале издание The Drive перечислило самолеты и беспилотники, которые регулярно шпионят за Россией. США используют самолеты U-2S, которые могут нести датчики для проведения радиолокационных и оптических наблюдений.

Синдром отмены: Россия
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Даниил Иринин
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