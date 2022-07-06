ФСБ задержала подозреваемых в покушении на главу УСИН по Херсонской области

ФСБ заявила о задержании подозреваемых в покушении на главу УСИН по Херсонской области

Сотрудники российского ФСБ получили признательные показания от двух задержанных жителей Херсона, которые участвовали в организации взрыва автомобиля начальника Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева, пишет ТАСС.

Речь идет об Андрее Сереженько и Олеге Пронько, которые участвовали в покушении на чиновника по указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Знакомый, который живет недалеко от меня, Василий Библенко сказал, что ему приказали проследить за ним, во сколько он выезжает на работу, во сколько приезжает, на чем. Через неделю [Библенко] сказал, что пришло задание: [Соболева] нужно взорвать. Для этого привезли взрывное устройство — направленная мина зеленого цвета чуть выпуклой формы», — рассказал журналистам подозреваемый Сереженько после задержания.

По его словам, вместе со знакомым они выбрали место для установки самодельного взрывного устройства (СВУ) на выезде со двора под деревом. В тот момент, когда Соболев выезжал на автомобиле, Библенко привел СВУ в действие. При этом сам мужчина получил осколочное ранение в левую ногу, в результате чего ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Отмечается, что найти врача подельникам помог Пронько. Сам мужчина рассказал, что он также предварительно осматривал будущее место преступления. При этом Пронько подчеркнул, что его «просто просили узнать, как обстановка», однако о самом взрыве ему ничего не сообщали.

«Со мной связались люди из ГУР Украины и просили узнать обстановку. Я обходил вокруг, осмотрел, сделал несколько фотографий и отправил куратору с псевдонимом Джейсон Хард», — рассказал он.

По словам задержанных, после инцидента Библенко выехал вместе с сотрудницей украинской полиции в сторону подконтрольной Киеву части территории Запорожской области.

О покушении на Соболева стало известно 18 июня. Тогда источники российских агентств сообщали, что украинские террористы установили самодельное взрывное устройство на месте парковки личного автомобиля начальника УСИН. Позже глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо подтвердил, информацию о покушении, а также сообщил, что Соболева доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.