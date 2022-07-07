ЕС и Украина попытались исключить Россию из ВТамО

Замглавы ФТС Давыдов заявил о попытке ЕС и Украины приостановить участие России во ВТамО

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов заявил, что Евросоюз и Украина пытались добиться исключения России и Белоруссии из Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом сообщает РИА Новости.

Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации Руслан Давыдов первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы

По словам Давыдова, в ходе участия России в Совете ВТамО 23-25 июня удалось принять взвешенную резолюцию, «в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру».

Все стороны призывают к тому, чтобы не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров Руслан Давыдов первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы

В настоящее время между Россией и Белоруссией не существует физической границы, и большинство товаров не подвергается таможенному контролю.

Транзит через Литву

18 июня Литва в рамках пятого пакета санкций Европейского союза против России запретила транзит некоторых российских грузов через свою территорию. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

В ответ на это власти Калининградской области предложили ввести запрет на ввоз и вывоз любых товаров в Россию и из нее через страны Прибалтики.

[Мы направили] несколько наших предложений. Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом мы по сути запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России за исключением Калининграда Антон Алиханов губернатор Калининградской области

Подразумевается запрет на транзитные грузы, которые перевозятся по территории России, в частности, направляющиеся в прибалтийские порты товары из Азии и вывозимые из этих портов международные грузы, предназначенные для продажи в России или транзита через ее территорию.

При этом, Алиханов предложил сохранить калининградский транзит и возможность для калининградских производителей двигаться через Прибалтику. По его словам, это станет сокрушительным ударом для транспортного комплекса Прибалтики.

Если же Европа решит полностью перекрыть сухопутный транзит товаров в Калининград, товарооборот, по словам губернатора, необходимо переориентировать на так называемый морской мост.

Шпицберген

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене, где проживают около 500 человек, через КПП «Стурскуг» на границе стран. Обычно грузы доставлялись на фурах из Мурманска в город Тромсе, после чего направлялись на Шпицберген морским путем.

Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций. Отмечается, что запрос, направленный российской стороной, касался разрешения на перевозку продовольствия.

Конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен МИД Норвегии

Однако 6 июля норвежские власти все же пропустили российские контейнеры. По словам официального представителя МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер Лунде, норвежские власти не намеревались прекращать поставки на отдаленный остров — корабли не могли войти в порт Шпицбергена из-за санкций.

Два контейнера с припасами для Баренцбурга сейчас находятся на пути на норвежском судне из Тромсе в Лонгйир Ане Хаавардсдаттер Лунде официальный представитель МИД Норвегии

Депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, что решение страны могло измениться ввиду опасений юридических последствий: отказ королевства пропустить контейнеры с гуманитарными грузами для Шпицбергена был нарушением договора.

Здесь мы все же говорим именно про гуманитарную составляющую. На острове живут люди, соглашения между странами давно подписаны. Можно отказаться от российской культуры или чего-то еще, но оставлять людей голодными, без оборудования, бросить людей — это перебор. Наверняка послали ноту протеста по линии МИД и дипломатическим каналам о том, что такой шаг будет иметь юридические последствия. Светлана Журова депутат Госдумы

Параллельный импорт

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий параллельный импорт в страну на 2022 год. Он предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например при посредничестве третьих компаний. В список для параллельного импорта включают товары, которые прекратили поставлять на рынок. Всего в нем 96 пунктов.

Ряд магазинов и маркетплейсов уже начал торговать различными товарами, ввезенными в Россию в рамках параллельного импорта, в частности, Ozon, Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо» и «Связной». Они начали пролажу «серой» электроники: смартфонов и электроники (Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Dell, LG, Toshiba), бытовой техники (Electrolux, Dyson, Philips) и другой продукции.

Ударная волна



