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Спорт

В НХЛ отреагировали на проблемы Капризова с военкоматом

Менеджер «Миннесоты Уайлд» Герин заявил, что не беспокоится о визите Капризова в Россию
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин отреагировал на информацию о проблемах нападающего команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилла Капризова с военкоматом. Об этом сообщает The Athletic.

Герин отметил, что в клубе изучают ситуацию и не видят в визите Капризова поводов для беспокойства. «Нам важно понимать картину происходящего, поддерживаем связь с агентом Кирилла. Паниковать смысла сейчас нет», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что представители игрока до конца недели намерены урегулировать вопрос с военкоматом. Они оформят отсрочку от службы, предоставив справку с места учебы.

Капризов вернулся в Россию на фоне скандала с призывом на службу голкипера сборной России Ивана Федотова. Последнего задержали по подозрению в уклонении от службы, а затем доставили в военную часть Северодвинска.

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