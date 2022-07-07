Проректора Российской таможенной академии арестовали по делу о сбыте наркотиков

Проректора Российской таможенной академии поместили в СИЗО на 2 месяца за сбыт наркотиков

Суд арестовал проректора Российской таможенной академии Залима Кеферова, подозреваемого в торговле наркотиками. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает РБК.

Проректор будет находится в СИЗО два месяца.

Следственный комитет России (СКР) предъявил ему обвинение в незаконном сбыте наркотиков. Уголовное дело возбуждено на основании материалов управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ.

По данным следствия, проректор приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал их на мелкие партии и сбывал в даркнете. Оперативники установили место производства запрещенных веществ, там проводится обыск. Также следствие выясняет сообщников обвиняемого, причастных к производству наркотиков.

В ходе расследования найдены семь закладок, о которых правоохранители узнали из компьютера проректора. Проверяются его коллеги из академии на причастность к сбыту наркотиков. Известно, что обвиняемый предоставил запрещенные вещества одному из руководителей вуза.

О задержании проректора таможенной академии стало известно 5 июля, позже было возбуждено уголовное дело.