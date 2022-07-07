Главу московского округа Якиманка оштрафовали за дискредитацию российской армии

Главу округа Якиманка Морева оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Таганский суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей главе столичного муниципального округа Якиманка Андрею Мореву за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказали «Ленте.ру» в четверг, 7 июля, в пресс-службе суда.

Его признали виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Андрей Морев также является заместителем председателя московского отделения «Яблока», уточняется на сайте партии. Главой округа Якиманка его избрали в 2017 году.

28 июня Хамовнический суд арестовал депутата Красносельского округа Москвы Илью Яшина на 15 суток. Его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»).

О том, что полиция задержала Яшина, рассказала журналистка Ирина Баблоян, которая сопровождала его на прогулке. В мае Тушинский суд Москвы оштрафовал депутата Красносельского района на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.