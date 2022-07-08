Бывший посол России в Японии рассказал о влиянии Абэ на отношения стран

Экс-посол России в Японии Панов заявил, что Абэ успел много сделать для России

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ успел много сделать для России. Он выстраивал доверительные и достаточно откровенные отношения с российским президентом Владимиров Путиным и гордился этим, сообщил профессор МГИМО, доктор политических наук, бывший посол России в Японии Александр Панов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о влиянии Абэ на отношения стран.

Доверительные отношения Абэ и Путина

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения. Врачи боролись за его жизнь несколько часов. Утром 8 июля стало известно, что во время предвыборного уличного выступления премьера на него было совершенно покушение. Японские СМИ сообщили, что подозреваемый в покушении 41-летний Тэцуя Ямагами с 2003-го по 2005 год проходил военную службу в Морских Силах Самообороны Японии. Сам преступник заявил, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.

У Абэ были самые замечательные отношения с Путиным. Они встречались 26 раз пока Абэ был премьер-министром. Как говорил сам бывший премьер, один на один они беседовали 12 часов. У них были очень доверительные, очень откровенные отношения, и Абэ очень этим гордился Александр Панов экс-посол России в Японии

Цель доверительных отношений

Александр Панов напомнил, что такие тесные отношения Синдзо Абэ устанавливал с Россией неслучайно, и рассказал, что сам политик довольно откровенно говорил об этом во время встреч в формате G7.

«У него была задача установить доверительные отношения с Россией и по возможности разноплановые, чтобы, с одной стороны, создать атмосферу для заключения мирного договора, а с другой стороны, чтобы эти отношения балансировали политику Японии в регионе. То есть чтобы Япония не оказалась перед лицом единого союза России и Китая против Японии», — сказал он.

Изменения, которых добился Абэ

Для развития отношений между Японией и Россией Абэ сделал очень много, добавил бывший посол России в Японии.

«Во-первых, он выдвинул план из восьми направлений. Этот план о развитии экономического сотрудничества предусматривал в основном сотрудничество на Дальнем Востоке, но и не только там, и в Центральной России тоже», — заявил Панов.

Этот план осуществлялся и осуществляется очень успешно и выгодно для нас Александр Панов экс-посол России в Японии

Еще одним важным пунктом во взаимоотношениях России и Японии, который смог изменить Синдзо Абэ, стало отношение японцев к Курильским островам, пояснил Александр Панов.

«Он поменял принципиальную позицию Японии по территориальному вопросу. Если ранее Япония настаивала на том, чтобы ей передали четыре острова и все сразу, то Абэ сказал, что готов вести переговоры на основе декларации 1956 года, где записано, что Советский Союз передаст Японии два острова, Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора. Это привело к тому, что начались переговоры по мирному договору. Но они пошли сложно по разным причинам, в том числе и потому что COVID-19 помешал, и были расхождения в том, как каждая сторона смотрит на содержание договора», — рассказал он.

Спор России и Японии по Курильским островам Территориальный спор России и Японии является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны. После завершения война все Курильские острова были включены в состав СССР. Однако принадлежность части островов - Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи - до сих пор оспаривается Японией. 19 октября 1956 года СССР и Япония приняли московскую декларацию, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами. В декларации также фиксировалось согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Однако японская сторона так и не подписала мирный договор. Спор России и Японии остается неурегулированным по сегодняшний день.

Он безусловно оставил свой очень серьезный и яркий след в развитии двусторонних отношений Александр Панов экс-посол России в Японии

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии дважды: в 2006-2007 и 2012-2020 годах. 28 августа 2020 года он объявил об отставке. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: обострилось заболевание, давно мучившее политика.