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Японских полицейских попытались преследовать с помощью гаджета Apple

Sora News 24: японские полицейские нашли трекер для слежки AirTag в своей машине

Фото: Shutterstock

В Японии неизвестные попытались отследить передвижение полицейских с помощью гаджета Apple. Об этом сообщает местное издание Sora News 24.

По словам журналистов, инцидент произошел в мае 2021 года, однако информацию о нем рассекретили только сейчас. В полиции префектуры Айти рассказали, что неизвестные попытались преследовать сотрудников правопорядка с помощью AirTag — умного трекера Apple, предназначенного для поиска потерянных вещей.

В полиции сообщили, что детектив нашел посторонний предмет в выхлопной трубе служебной машины. Когда сотрудник полиции извлек его, то идентифицировал как умный маячок AirTag.

В полиции отметили, что с целью пресечения возможной слежки за сотрудниками правоохранительных органов автомобиль пришлось полностью исследовать на предмет других подобных маячков. Специалисты предположили, что злоумышленники поместили трекер, чтобы отследить местоположение машины и угнать ее. Они отметили, что место для размещения мачка было выбрано крайне неудачно: во время движения выхлопная труба авто может нагреваться до 150 градусов Цельсия, что привело бы к уничтожению AirTag.

В начале июля стало известно, что в США автовладелец вернул украденную машину, отследив ее местонахождение с помощью AirTag. На парковке, где злоумышленники спрятали похищенный автомобиль, нашли еще восемь угнанных машин.

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Андрей Ставицкий
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