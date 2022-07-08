В Хабаровске пройдет праздник в честь армянской культуры

Армянский «Праздник абрикоса» отметят в Хабаровске

В Хабаровске отметят армянский «Праздник абрикоса». Как сообщается на сайте краевого правительства, мероприятие пройдет 9 июля.

«Само название этого плода в переводе с латинского означает "Армянское яблоко" (Prunus Armeniaca). Иногда оранжевую полосу на флаге Армении, символизирующую урожай, принимают за символ абрикоса», — говорится в публикации.

В программе праздника — выступления творческих коллективов Регионального отделения общественной организации Союз армян России в Хабаровском крае, конкурс детского рисунка, национальный армянский танец «Кочари», фотовыставка «Душа Армении», презентация традиционной кухни, выставка национальных инструментов, костюмов и предметов быта, а также мастер-классы по национальной письменности и игре на музыкальных инструментах.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске с 30 сентября по 2 октября пройдет международный фестиваль анимационного кино «Анимур». Прием заявок продлится до 10 августа. В конкурсные программы войдут короткометражные анимационные ленты и эпизоды мультсериалов, созданные с 2020 года. Также зрителям покажут полнометражные картины, ретроспективы и сборники фильмов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Синдром отмены: Россия



