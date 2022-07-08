Россия пообещала блокировать не совпадающие с позицией Москвы резолюции по Сирии

Полянский: Россия будет блокировать резолюции по Сирии, отличающиеся от варианта Москвы

Россия будет блокировать любую резолюцию по Сирии, отличающуюся от варианта Москвы. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Он уточнил, что Россия будет использовать право вето по документу касательно трансграничной помощи Арабской Республике.

Ранее Россия заблокировала в Совете безопасности ООН на проект резолюции Норвегии и Ирландии по Сирии о продлении на год действия КПП «Баб-эль-Хава» для трансграничной доставки гумпомощи в страну. Согласно принятой год назад резолюции, условием для продления работы КПП было в том числе наращивание поставок гумпомощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. Россия неоднократно за прошедший год указывала, что это условие не выполняется.