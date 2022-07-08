Россияне бросили трехлетнюю дочь в запертой машине в 30-градусную жару

Жители Хабаровска бросили дочь в запертой машине в 30-градусную жару и ушли за покупками

Жители Хабаровска бросили трехлетнюю дочь в запертой машине в 30-градусную жару и ушли за покупками, сообщает KP.RU.

По сведениям издания, плачущую девочку в авто заметил один из прохожих в районе переулка Гаражный. Россиянин попытался разыскать поблизости родителей ребенка, но это было безуспешно. Тогда мужчина стал звать на помощь.

В это время на парковке находились судебные приставы. Они бросились расталкивать машину с ребенком, чтобы сработала сигнализация. Мужчина бросился в торговый центр на поиски родителей девочки.

Позже жители Хабаровска решили вызвать к месту спасателей и медиков. В этот момент вернулись родители и авто вскрывать не пришлось. Врачи осмотрели ребенка и не выявили признаков ухудшения здоровья.

Родители же россиянки объяснили, что оставили ее в раскаленной машине на 40 минут, поскольку она спала. В отношении жителей Хабаровска составили административный протокол. Они могут отделаться либо предупреждением, либо заплатить штраф от 100 до 500 рублей.

Ранее в Подмосковье женщина оставила маленьких детей в машине дальнобойщика и сбежала.