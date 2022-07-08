Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россияне бросили трехлетнюю дочь в запертой машине в 30-градусную жару

Жители Хабаровска бросили дочь в запертой машине в 30-градусную жару и ушли за покупками

Фото: Paresh Dave / Reuters

Жители Хабаровска бросили трехлетнюю дочь в запертой машине в 30-градусную жару и ушли за покупками, сообщает KP.RU.

По сведениям издания, плачущую девочку в авто заметил один из прохожих в районе переулка Гаражный. Россиянин попытался разыскать поблизости родителей ребенка, но это было безуспешно. Тогда мужчина стал звать на помощь.

В это время на парковке находились судебные приставы. Они бросились расталкивать машину с ребенком, чтобы сработала сигнализация. Мужчина бросился в торговый центр на поиски родителей девочки.

Позже жители Хабаровска решили вызвать к месту спасателей и медиков. В этот момент вернулись родители и авто вскрывать не пришлось. Врачи осмотрели ребенка и не выявили признаков ухудшения здоровья.

Родители же россиянки объяснили, что оставили ее в раскаленной машине на 40 минут, поскольку она спала. В отношении жителей Хабаровска составили административный протокол. Они могут отделаться либо предупреждением, либо заплатить штраф от 100 до 500 рублей.

Ранее в Подмосковье женщина оставила маленьких детей в машине дальнобойщика и сбежала.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на убийство Синдзо Абэ
Российская стилистка назвала комбинезон свадебным трендом лета 2022 года
Россиянин получил восемь лет колонии за убийство сожительницы в общежитии
В Британии увидели угрозу экологии после отставки Джонсона
Россияне бросили трехлетнюю дочь в запертой машине в 30-градусную жару
Регина Тодоренко двумя словами описала свою беременность
В доме стрелявшего в Абэ нашли взрывчатку
Минтруд предупредил россиян о сокращении рождаемости
В Кремле объяснили слова Путина о потенциале российской армии на Украине
В Кремле отреагировали на призывы Запада решить ситуацию на Украине на поле боя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.