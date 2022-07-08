Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвал боль в руках признаком серьезной болезни

Хирург Дэвид Колен: боль и онемение рук являются признаком ишемии

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Пластический и реконструктивный хирург Дэвид Колен назвал боль в руках признаком серьезной болезни. О том, что онемение и показывание в кистях являются признаком ишемии, врач рассказал изданию Eat This, Not That!

По словам хирурга, ишемия может возникнуть в любом месте тела. Этим термином в общем называют блокировку кровеносного сосуда, препятствующую доступа крови и кислорода.

Колен отметил, что у людей с ишемией рук недостаточное кровоснабжение приводит к тому, что пальцы становятся болезненно холодными, онемевшими и бледными или даже синеватыми. Небольшие раны могут загноиться до такой степени, что простой порез от бумаги превращается в болезненную язву.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Дэвид Колен сообщил, что одной из причин ишемии рук является синдром Рейно. В США им страдает пять процентов населения. При синдроме Рейно заболевание чаще всего настигает женщин в возрасте 30-50 лет.

По словам хирурга, существуют и другие причины ишемии рук: травмы, отек стенки кровеносного сосуда, тромбы, атеросклероз. Для точной диагностики причин онемения рук он рекомендует обращаться к врачам с опытом микрососудистой хирургии.

Колен добавил, что не стоит недооценивать раны на кончиках пальцев. «Раны — это очень простой способ для врачей определить ишемию руки и направить своих пациентов к нам, хирургам, чтобы мы могли обсудить варианты лечения», — говорит хирург.

Ранее гинеколог акушер-гинеколог Шерри Росс назвала признаки смертельного тромба. По словам Росс, основными симптомами тромбоза являются боль, покраснение или отек одной или обеих ног, внезапное затрудненное дыхание, боль в груди, нерегулярное сердцебиение, паралич или слабость лица, руки или ноги, невнятная речь, кашель с кровью, потеря координации и даже сознания.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Оценена вероятность казни убийцы Синдзо Абэ
Вторая за день массовая авария произошла в Москве
Ради американского миллиардера не будут разбирать мост в Европе
Джонсону пришлось перенести место проведения свадебной вечеринки из-за отставки
Программист обнаружил в кровати возле себя «существо из ада»
Появилась новая причина усиления энергокризиса в Европе
США задумали миссию по сокращению доходов России
Россиянин задержан за призывы к жестокой расправе над чиновниками в соцсетях
Индия решила занять место нефтегазового гиганта из США в российском проекте
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.