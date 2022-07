Врач назвал боль в руках признаком серьезной болезни

Хирург Дэвид Колен: боль и онемение рук являются признаком ишемии

Пластический и реконструктивный хирург Дэвид Колен назвал боль в руках признаком серьезной болезни. О том, что онемение и показывание в кистях являются признаком ишемии, врач рассказал изданию Eat This, Not That!

По словам хирурга, ишемия может возникнуть в любом месте тела. Этим термином в общем называют блокировку кровеносного сосуда, препятствующую доступа крови и кислорода.

Колен отметил, что у людей с ишемией рук недостаточное кровоснабжение приводит к тому, что пальцы становятся болезненно холодными, онемевшими и бледными или даже синеватыми. Небольшие раны могут загноиться до такой степени, что простой порез от бумаги превращается в болезненную язву.

Дэвид Колен сообщил, что одной из причин ишемии рук является синдром Рейно. В США им страдает пять процентов населения. При синдроме Рейно заболевание чаще всего настигает женщин в возрасте 30-50 лет.

По словам хирурга, существуют и другие причины ишемии рук: травмы, отек стенки кровеносного сосуда, тромбы, атеросклероз. Для точной диагностики причин онемения рук он рекомендует обращаться к врачам с опытом микрососудистой хирургии.

Колен добавил, что не стоит недооценивать раны на кончиках пальцев. «Раны — это очень простой способ для врачей определить ишемию руки и направить своих пациентов к нам, хирургам, чтобы мы могли обсудить варианты лечения», — говорит хирург.

