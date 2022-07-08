Возросший импорт российской нефти в Индию объяснили

Reuters: Индия продолжает закупать нефть из России по примеру Китая

Индия продолжила закупать российскую нефть и существенно нарастила ее импорт, несмотря на призывы западных стран ограничить поставки топлива из России на фоне начала спецоперации на Украине. Нью-Дели покупает дешевую нефть, отчасти следуя примеру Китая, который делает то же самое, сообщает Reuters со ссылкой на индийских правительственных чиновников.

Отмечается, что в мае Индия импортировала 819 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 277 тысячами баррелей в сутки в апреле и 33 тысячами баррелей в сутки годом ранее. При этом Россия с недавнего времени стала вторым после Ирака крупнейшим поставщиком топлива в Индию, заменив Саудовскую Аравию. Как пишет агентство, представитель индийского правительства добавил, что Нью-Дели планирует дальше закупать российскую нефть со скидкой, которая сейчас уменьшается. Представители правительства и нефтеперерабатывающих заводов подчеркнули, что основная причина покупки Индией российской нефти — коммерческая. Они также не исключили пересмотр закупок нефти Индией и переориентацию на ближневосточных производителей вроде Саудовской Аравии в случае снижения ими цен на топливо.

Кроме того, индийские чиновники объяснили, что Нью-Дели не хочет повторять то, что считает ошибками прошлого: в отношении Ирана Индия решила соблюдать санкции и свернула импорт нефти, однако ее главный региональный соперник, Китай, продолжал «безнаказанно» закупать топливо из исламской республики и получать экономическую выгоду.

«Индия придерживается позиции, что, если Китай покупает, почему бы и нам не покупать?» — считает исполнительный директор энергетического консалтинга Qamar Energy Робин Миллс. По его словам, Нью-Дели не желает снова оказаться в положении, когда Китай продолжал покупать иранскую нефть, а Индия прекратила импорт.

Также, подчеркивает агентство, правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди хоть и ценит хорошие отношения с Вашингтоном и Западом, но потребности страны ставит превыше всего. В частности, министр энергетики Индии Хардип Сингх Пури, часто критикующий ОПЕК за удержание баррелей на рынке и высокие цены, подчеркнул, что власти должны заботиться об интересах собственной страны. Также, по мнению высокопоставленных индийских чиновников, Нью-Дели считает, что в энергетическом сотрудничестве Россия была лучшим другом, чем США.

Ранее Bloomberg сообщил, что за три весенних месяца 2022 года Китай и Индия закупили в России нефть, газ и уголь на общую сумму 24 миллиарда долларов. Китай потратил на энергоносители 18,9 миллиарда долларов, что почти в два раза больше суммы за тот же период годом ранее. Индия же приобрела топливо на сумму 5,1 миллиарда евро, что более чем в пять раз превышает прошлогодние цифры.

Индия, по подсчетам Reuters, в период с 27 мая по 15 июня увеличила закупки российской нефти в 31 раз, угля — в восемь раз на годовом уровне. За обозначенный промежуток времени Индия закупила у России уголь на сумму около 331,17 миллиона долларов, газ — на 2,22 миллиарда долларов. Как утверждают источники, Москва предложила Дели скидку 30 процентов.