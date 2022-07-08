Австралия призвала КНР стабилизировать двусторонние отношения

Глава МИД Австралии Вонг призвала к стабилизации отношений между Пекином и Канберрой

Налаживание отношений между Пекином и Канберрой в интересах обеих стран. Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг, передает РИА Новости.

Дипломат призвала КНР стабилизировать двусторонние отношения. Она отметила, что с нетерпением ждет открытой дискуссии со своим китайским коллегой министром иностранных дел Китая Ван И. «Мы открыты», — сказала она.

При этом Вонг подчеркнула, что Канберра не пойдет «ни на какие уступки в том, что касается интересов Австралии».

Отношения Австралии и Китая ухудшились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море. В декабре 2021 года австралийские власти присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР. А в сентябре вместе с США и Великобританией организовали оборонное партнерство AUKUS, ключевой целью которого является защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе, а также противодействие усилению Китая в военной и технологической сфере.

Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе, через которые проходят крупнейшие торговые пути, принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.

30 августа 2021 года Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.