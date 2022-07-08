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Стало известно об отмене совместного фотографирования глав МИД G20

Агентство Kyodo сообщило, что совместное фотографирование глав МИД G20 на Бали отменили

Фото: White House/ Globallookpress.com

Совместное фотографирование глав МИД «Большой двадцатки» (G20) на острове Бали отменили, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что эта ситуация могла произойти из-за позиции ряда участников, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена, по военной спецоперации России на Украине.

Также стало известно, что министры иностранных дел «большой семерки» (G7) не приняли участие в официальном званом ужине. Об этом сообщила руководитель индонезийского внешнеполитического ведомства Ретно Марсуди, принимавшая встречу.

Агентство Kyodo сообщало, что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси счел неуместным участие в мероприятии, поскольку существовала вероятность, что «на нем будет присутствовать министр иностранных дел России» Сергей Лавров.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что в случае участия России в работе форума «Большой двадцатки» в Индонезии доверие к этой организации и ее авторитету со стороны Еврокомиссии (ЕК) может быть потеряно. По ее словам, участие России в работе G20 «может поставить под сомнение эффективность форума и его авторитет».

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Марина Совина
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