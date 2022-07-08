Стало известно об отмене совместного фотографирования глав МИД G20

Агентство Kyodo сообщило, что совместное фотографирование глав МИД G20 на Бали отменили

Совместное фотографирование глав МИД «Большой двадцатки» (G20) на острове Бали отменили, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что эта ситуация могла произойти из-за позиции ряда участников, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена, по военной спецоперации России на Украине.

Также стало известно, что министры иностранных дел «большой семерки» (G7) не приняли участие в официальном званом ужине. Об этом сообщила руководитель индонезийского внешнеполитического ведомства Ретно Марсуди, принимавшая встречу.

Агентство Kyodo сообщало, что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси счел неуместным участие в мероприятии, поскольку существовала вероятность, что «на нем будет присутствовать министр иностранных дел России» Сергей Лавров.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что в случае участия России в работе форума «Большой двадцатки» в Индонезии доверие к этой организации и ее авторитету со стороны Еврокомиссии (ЕК) может быть потеряно. По ее словам, участие России в работе G20 «может поставить под сомнение эффективность форума и его авторитет».