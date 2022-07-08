Украинские войска бросили военную технику при отступлении из Лисичанска

В ЛНР рассказали, что украинские войска при отступлении бросили в Лисичанске танки и ЗРК

Украинские военные бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР), пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Народной милиции ЛНР.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили как работающую, так и поврежденную технику. «По всему городу стоит: чуть дальше центральной улицы — зенитный ракетный комплекс "Оса", ниже — танк их брошенный», — рассказал он. Военный подчеркнул, что его подразделение «затрофеяло» несколько танков. При этом большое количество украинской техники осталось на подступах к Лисичанску.

Вооруженные силы (ВС) России и союзные войска ЛНР взяли под контроль город 2 июля.

Это был последний город Луганской области, находившийся под контролем украинских войск, после взятия его российскими силами ход спецоперации должен ускориться, подчеркнул первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.