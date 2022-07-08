Пара избила вооруженного грабителя и попала на видео

Daily Mail: пара избила грабителя его же пистолетом

Пара в бразильском городе Сан-Паулу избила вооруженного преступника его же пистолетом. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание Daily Mail.

На записи с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из зданий, видно, как мужчина и женщина идут по улице. Неожиданно к ним на мотоцикле подъезжает грабитель. Преступник говорит с ними, после чего тянется за спрятанным под курткой пистолетом.

Мужчина мгновенно выхватывает у него пистолет, который оказывается игрушечным. Женщина бросается на помощь возлюбленному. Вместе им удается разоружить грабителя и повалить его на землю. Мужчина и женщина начинают бить его по голове пистолетом и шлемом.

На записи видно, как грабитель вытягивает руки в попытке остановить избиение. Несмотря на это, экзекуция продолжается: пара тащит его по улице и по очереди избивает.

Они не отпускали мужчину до тех пор, пока на место происшествия не приехали полицейские, которые арестовали его. Преступника доставили в местную больницу, где ему оказали помощь в связи с полученными травмами. Его переведут в местную тюрьму, как только позволит состояние его здоровья.

Мотоцикл, на котором ездил подозреваемый, недавно был украден в городе Кампинас.

Ранее сообщалось, что в США неизвестный остановил ограбление ювелирного магазина, прогнал преступников с помощью табурета и попал на видео. Напуганные неожиданным отпором, преступники выскочили на улицу, а мужчина с табуретом бросился за ними в погоню.