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Лавров раскритиковал воинственную риторику Запада

Глава МИД Лавров обвинил Запад в риторике, не позволяющей Киеву перейти к мирному диалогу

Фото: Stefani Reynolds / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал воинственную риторику Запада. Об этом он высказался во время брифинга по итогам заседания глав МИД стран G20 в Индонезии, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, если западные страны желают «победы Украины над Россией на поле боя», а не мирных переговоров, то говорить с ними не о чем. «Потому что он (Запад — прим. «Ленты.ру») этими своими подходами, по сути дела, не позволяет Украине перейти к мирному процессу», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что призывами к Украине продолжать боевые действия западные страны пытаются защитить свои интересы. При этом он отметил, что подобные высказывания подтверждают предположения о том, что благо республики не является целью Запада.

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Алевтина Запольская
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