Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Мошенники начали звать россиян на работу

«Мошеловка»: мошенники начали звать россиян на работу через социальные сети

Фото: Andrej Lišakov / Unsplash

Мошенники начали активно звать россиян якобы на работу через социальные сети, сказала руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, передает РИА Новости.

«Понятно, что есть определенный уровень безработицы. Очень много как раз приглашений на работу, эти сообщения в основном приходят в социальные сети», — отметила она. По словам Лазаревой, те люди, которые согласились на работу, сообщили, что злоумышленники взяли с них деньги за обучение и исчезли. Эксперт добавила, что аферисты под видом биржи труда также обещают помочь в выборе лучшего предложения по работе.

Ранее Росфинмониторинг предупредил россиян о росте случаев мошеннических рассылок якобы от лица сотрудников ведомства с информацией о возмещении денег. Росфинмониторинг пояснил, что не наделен полномочиями по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам.

По данным Центробанка (ЦБ), за первый квартал 2022 года мошенники, в первую очередь телефонные, похитили у клиентов российских банков 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14 процентов больше, чем в 2021 году.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Перечислены ошибки допустивших убийство Абэ телохранителей
Российский гимнаст-чемпион рассказал о будущем в итальянском клубе
«Росатом» начнет производить батареи для электромобилей
Минобороны Китая заявило о готовности воевать с сепаратистами из Тайваня
Ситуацию с поставками оружия на Украину оценили
Путин призвал готовиться к нефтяному эмбарго
Российские власти подключились к суду против IKEA
В Совфеде отреагировали на новые санкции Канады против России
Россиянам стали доступны анонимные звонки
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.