«Мошеловка»: мошенники начали звать россиян на работу через социальные сети

Мошенники начали активно звать россиян якобы на работу через социальные сети, сказала руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, передает РИА Новости.

«Понятно, что есть определенный уровень безработицы. Очень много как раз приглашений на работу, эти сообщения в основном приходят в социальные сети», — отметила она. По словам Лазаревой, те люди, которые согласились на работу, сообщили, что злоумышленники взяли с них деньги за обучение и исчезли. Эксперт добавила, что аферисты под видом биржи труда также обещают помочь в выборе лучшего предложения по работе.

Ранее Росфинмониторинг предупредил россиян о росте случаев мошеннических рассылок якобы от лица сотрудников ведомства с информацией о возмещении денег. Росфинмониторинг пояснил, что не наделен полномочиями по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам.

По данным Центробанка (ЦБ), за первый квартал 2022 года мошенники, в первую очередь телефонные, похитили у клиентов российских банков 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14 процентов больше, чем в 2021 году.