Кремль назвал условие увеличения поставок газа по «Северному потоку»

Песков: рост поставок газа по «Северному потоку» возможен после отправки турбины из Канады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие увеличения поставок газа по газопроводу «Северный поток». В Кремле считают, что рост транзита возможен после отправки газовой турбины Siemens из Канады, куда «Газпром» отправил ее на ремонт, пишет РИА Новости.

«Вы знаете, что существует определенная регламентная работа на газопроводах, эти работы проводятся каждый год. Никаких новых работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос только один — почему это не сделали сразу», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

В середине июня «Газпром» на 60 процентов снизил поставки газа по «Северному потоку», сославшись на технические проблемы из-за задержек в работе немецкой Siemens. Из-за санкций Канады компания не вернула из ремонта газоперекачивающие агрегаты, ранее установленные на компрессорной станции «Портовая».

В июле министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал Канаду выпустить турбины, чтобы российская сторона восстановила транзит в прежнем объеме. «Жесткие санкции должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше, чем нашей экономике», — констатировал Хабек и уточнил, что призвал Канаду отправить ГПА не в Россию, а в Германию.