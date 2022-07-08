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ВСУ обстреляли женский монастырь в ходе боев за Лисичанск

Украинские военные обстреляли женский монастырь во время боев за Лисичанск

Фото: AP

Украинские военнослужащие во время боев за Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР) обстреляли расположенный рядом Богоявленский Предтеченский женский монастырь, сообщает РИА Новости.

По словам игуменьи Екатерины, обитель подвергалась ударам неоднократно. Монастырь находится в ведении Московского патриархата Русской православной церкви, что, как объясняет монахиня, не нравилось украинским военным.

Во время боев за Лисичанск Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали обитель, повредив святой источник и ранив настоятельницу монастыря.

Союзные силы ВС РФ и бойцов Народной милиции ЛНР взяли Лисичанск ударом с юга 3 июля. Посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник отметил, что военные назвали операцию очень «грамотной, серьезной и спланированной». Отступая из города части ВСУ бросили большое количество техники и вооружений.

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