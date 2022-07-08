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В ЛНР заявили о неумении большинства солдат ВСУ обращаться с оружием

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что 80% мобилизованных ВСУ не умеют обращаться с оружием

Фото: Carlos Barria / Reuters

По информации Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), подавляющее большинство мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе не имеют навыков обращения с оружием. Об этом ТАСС рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

«По нашим данным, эта цифра колеблется от 60 до 80 процентов», — заявил военнослужащий.

В середине июня, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, на территории страны были мобилизованы «сотни тысяч» человек.

Военное положение на Украине ввели 24 февраля, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о начале всеобщей мобилизации, которую продлили в мае до 23 августа.

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