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Спорт

Арбитр ФИФА совершил каминг-аут впервые в истории

Бразильский арбитр ФИФА Игорь Беневенуто совершил каминг-аут

Фото: Celso Pupo / Global Look Press

Бразильский арбитр Игорь Беневенуто совершил каминг-аут. Его слова приводит Globo.

Бразилец стал первым в истории судьей категории Международной федерации футбола (ФИФА), объявившим о своей гомосексуальности. Он подчеркнул, что ненавидел футбол с детства. «Я не выносил мачизма и предубеждений, замаскированных под шутку. Это было "мужское дело", и я с раннего возраста знал, что я гей. Игра в футбол не была долгосрочным вариантом, поэтому я стал судьей», — рассказал Беневенуто.

Бразилец работает судьей 23 года. С 2021-го он стал арбитром категории ФИФА.

4 июля олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Астрид Якобсен совершила каминг-аут. Она заявила, что ей никогда не было стыдно за свои чувства, однако ранее она не признавалась в нетрадиционной сексуальной ориентации никому, кроме семьи.

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