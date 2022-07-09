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В США рассказали об отказе промышленности от высоких затрат на электричество

Bloomberg: промышленность США вынуждена отказываться от высоких затрат на электричество

Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

Промышленный комплекс США вынужден отказываться от высоких затрат на электричество из-за растущих цен на энергоносители. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, второй по величине алюминиевый завод в стране был вынужден сократить 600 рабочих мест. Это было сделано из-за того, что счета за электроэнергию в последнее время увеличились в три раза. Еще два сталелитейных завода начали приостанавливать некоторые операции, чтобы сократить расходы.

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Марина Совина
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