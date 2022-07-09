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На Украине восстановили судоходство по каналу Дунай — Черное море

На Украине сообщили о восстановлении судоходства по каналу Дунай — Черное море

Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press

Администрация морских портов Украины сообщила о восстановлении судоходства по каналу Дунай — Черное море, передает ТАСС.

«Учитывая освобождение острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по [румынскому] каналу Сулина, возможно использование канала устье Быстрое судового хода реки Дунай — Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию», — говорится в сообщении.

В первый день спецоперации государственная пограничная служба Украины заявила, что страна потеряла контроль над островом. Позже в России рассказали о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на острове. С них была взята подписка об отказе от участия в военных действиях. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ несколько раз пытались вернуть контроль над островом.

Российский гарнизон был выведен с острова Змеиный 30 июня в качестве «жеста доброй воли».

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Марина Совина
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