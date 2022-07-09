Обвиненный в каннибализме актер Арми Хаммер устроился на работу продавцом

TMZ: актер Арми Хаммер устроился продавцом таймшеров на Каймановых островах

Обвиненный в каннибализме американский актер Арми Хаммер устроился на работу продавцом таймшеров на Каймановых островах. Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что знаменитость сидел в офисе за столом и рассказывал супружеской паре о преимуществах владения недвижимостью на Каймановых островах. При этом Хаммер проводил перед потенциальными покупателями расчет стоимости роскошного имущества.

Раннее распространилась информация о том, что актер начал работать консьержем в отеле. Данные слухи появились благодаря листовке гостиницы, на которой был изображен Хаммер в качестве сотрудника. «Я ваш личный консьерж, и я здесь, чтобы помочь вам получить самое лучшее от вашего отпуска», — гласила надпись на флаере. Позже журналисты издания Variety опровергли информацию, связавшись с его адвокатом. Тот заявил, что листовка является подделкой.

В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.

Спустя два месяца после упомянутых событий артиста также обвинили в изнасиловании. Его предполагаемая жертва утверждала, что это произошло 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе.

В мае стало известно, что стриминговая платформа Discovery+ снимет сериал про Арми Хаммера и его семью. В нем будут упомянуты различные скандалы, с которыми сталкивались родственники артиста на протяжении пяти поколений.