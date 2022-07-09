Сторонники Джонсона собрались помешать экс-главе Минфина стать премьером

Financial Times: союзники Джонсона хотят помешать экс-главе Минфина Сунаку стать премьером

Сторонники премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ушедшего в отставку, собрались помешать экс-главе Минфина Риши Сунаку занять этот пост. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации одного из собеседников издания в британском правительстве, Сунак не поставил Джонсона в известность о своем намерении уйти с поста министра финансов. Как рассказал другой источник, экс-глава Минфина пытался дозвониться до премьера, однако тот не ответил.

При этом один из союзников Джонсона из числа министров сообщил, что он и его единомышленники хотят помешать Сунаку занять кресло премьера и пост главы Консервативной партии.

Ранее политический обозреватель ITV News Роберт Пестон заявил, что сайт в поддержку избрания Риши Сунака на пост премьер-министра был зарегистрирован 23 декабря 2021 года. Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании на следующий день после ухода с должности Бориса Джонсона. Политик был вынужден сложить с себя полномочия из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера.