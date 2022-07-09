Глава Минтранса Британии решил баллотироваться на пост премьер-министра

Sky News: глава Минтранса Британии Шаппс решил баллотироваться на пост премьер-министра

Глава Минтранса Великобритании Грант Шаппс решил баллотироваться на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Министр транспорта Грант Шаппс объявил, что будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии», — говорится в сообщении.

Шаппс стал последним консерватором, объявившим о своей кандидатуре на пост следующего премьер-министра Великобритании.

Ранее стало известно, что свою кандидатуру на пост главы британского кабмина выдвинул бывший глава Минфина Риши Сунак. «Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», — заявил он.

В четверг, 7 июля, Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Он будет выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии.

Политик был вынужден сложить с себя полномочия из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера.