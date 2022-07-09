Пост Дмитрия Медведева о мощи «Великой России» оценили

Политолог Гращенков считает, что оценивать влияние России нужно не по санкциям, а по ВВП

Оценивать мощь России нужно не по наложенным санкциям, а по валовому внутреннему продукту (ВВП), считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил пост зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведева о мощи «Великой России».

«Заявление для внутреннего слушателя»

После начала специальной военной операции с Россией начали считаться по-настоящему. Такую решенную задачу спецоперации назвал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. «С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций», — написал политик.

«Не думаю, что Медведев на Западе кому-то сильно интересен, поэтому вряд ли его заявление было для Запада. Скорее для внутреннего слушателя. При этом это не очень позитивный жест. Такой кивок, что мы лучше будем осажденной крепостью, чем частью глобального мира. Но, по всей видимости, для Медведева такая позиция ближе, и он пытается ее артикулировать», — сказал Гращенков.

Политолог напомнил, что, помимо России, большое количество санкций наложено еще на ряд государств, и подчеркнул, что не видит в этих странах серьезных мировых держав.

Я не оценивал бы степень влияния по количеству санкций, которые накладываются Илья Гращенков политолог

«Помимо нас, сейчас лидирующее количество санкций — на Кубу, на Иран и на Северную Корею. Не сказать, что это государства, с которыми как-то серьезно считаются. Попытка подавить экономику через санкции понятна, но нельзя сказать, что это какой-то показатель», — заявил он.

«Нужно готовиться к последствиям»

Илья Гращенков убежден, что в будущем санкции серьезно отразятся на экономике России, поэтому и относиться к ним нужно серьезно.

«Они рассчитаны на разрушение российской экономики, недооценивать их не стоит. Если отмахиваться от этого, то, скорее всего, следующий удар будет еще жестче. Нужно оценивать и готовиться к последствиям», — сказал он.

Санкции могут привести к тому, что и без того не самая крупная мировая экономика, российская, может просесть еще больше. Можно, конечно, рейтинговать страну, что с ней считаются по количеству санкций, а можно рейтинговать по тому, что с ней считаются по мощи ВВП Илья Гращенков политолог

Для того, чтобы продемонстрировать, что Россия удачно и без потерь справляется со всеми санкциями, необходимо делать шаги в противовес, рассказал политолог.

«Пока только идет попытка нащупать такие шаги. Разговоры об импортозамещении, о переориентировке на Восток, о дружбе с Китаем пока не нашли подтверждения. Мало того, крупные китайские корпорации, как и западные, не очень хотят взаимодействовать с Россией, пока она находится в зоне токсичности», — заключил Гращенков.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что решение президента США Джо Байдена о санкциях против России, принятое с целью наказать ее за «плохое поведение», бессмысленно, поскольку неспособно поменять политику Москвы. Результатом подобных решений становится то, что большое число американских и международных компаний теряют «огромные многомиллиардные мощности у нас в стране», добавил политик.