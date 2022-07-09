Раскрыты десять лживых заявлений саммита НАТО

Rebelion: Журналист Сильва раскрыл 10 лживых утверждений прошедшего в Мадриде саммита НАТО

Журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва проанализировал заявление, сделанное по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО, и раскрыл десять найденных в нем лживых утверждений.

Автор материала назвал НАТО жестоким инструментом, который служит для «достижения господства над территориями, владения природными и энергетическими ресурсами и новыми рынками с помощью силы». По его мнению, перечисленные в публикации десять пунктов — лишь неполный список лживых утверждений.