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Раскрыты десять лживых заявлений саммита НАТО

Rebelion: Журналист Сильва раскрыл 10 лживых утверждений прошедшего в Мадриде саммита НАТО

Журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва проанализировал заявление, сделанное по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО, и раскрыл десять найденных в нем лживых утверждений.

Автор материала назвал НАТО жестоким инструментом, который служит для «достижения господства над территориями, владения природными и энергетическими ресурсами и новыми рынками с помощью силы». По его мнению, перечисленные в публикации десять пунктов — лишь неполный список лживых утверждений.

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Марина Совина
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