Экс-посол дал оценку политике Лондона в отношении России после отставки Джонсона

Экс-посол Форд заявил, что Лондон не изменит отношения к России после отставки Джонсона

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд дал оценку политике Лондона в отношении России после отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Форда, после отставки Джонсона Великобритания не изменит отношения к России. «Главным наследием Джонсона, которое, скорее всего, будет развиваться его преемником, станет его враждебный настрой против России, большинство британских экспертов считают это одним из немногих его "достижений" и готовы отдать ему за это должное», — заявил он. Посол отметил, что перед будущим премьером не будет стоять задача менять позицию по Brexit, России и Украине.

Однако тон и резкость риторики отношении России в связи с Украиной может несколько снизиться, предположил Форд. Он объяснил, что преемнику, в отличие от самого Джонсона, не надо будет отвлекать этим общественность от скандалов. «Маленькая надежда теплится в том, что преемник Джонсона не будет подвержен искушению пускать пыль в глаза по теме Украины», — заключил он.

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он заверил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабинета министров. Помимо того, политик сообщил, что покидает пост лидера Консервативной партии.

Синдром отмены: Россия



