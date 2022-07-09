Власти прокомментировали данные о работе ПВО над Херсоном

Власти Херсонской области заявили, что идет обстрел ВСУ со стороны Николаева, работает ПВО

Над Херсоном сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), в настоящий момент идет обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) со стороны Николаева. Об этом заявили в военно-гражданской администрации области, передает РИА Новости.

«Идет обстрел города со стороны Николаева. Работает ПВО. Стрельба идет прямо сейчас», — прокомментировали соответствующие данные власти.

О том, что российские силы ПВО запустили над Херсоном минимум 15 ракет, стало известно утром в субботу, 9 июля. По словам корреспондента ТАСС, в небе над городом были видны следы работы систем, а также слышны звуки взрывов.

Ранее Российские средства ПВО отразили удар украинской армии по гидроэлектростанции в Новой Каховке. По словам главы администрации Владимира Сальдо, «последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области».