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Спорт

Футболист «Реала» стал одноклубником Кокорина

Футболист мадридского «Реала» Лука Йович перешел в итальянскую «Фиорентину»
Лука Йович

Лука Йович. Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович перешел в итальянскую «Фиорентину», за которую выступает россиянин Александр Кокорин. Об этом сообщается на сайте клуба.

Подробности сделки и детали контракта 24-летнего футболиста не уточняются. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, форвард подпишет с «фиалками» контракт по схеме «2 плюс 1». Отмечалось, что первые два сезона Йович будет получать 2,5 миллиона евро в год, а в третьем сезоне — 5 миллионов.

Йович является воспитанником белградской «Црвены Звезды». В «Реал» он перешел летом 2019 года за 60 миллионов евро. В составе мадридской команды нападающий провел 54 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду россиянин провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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