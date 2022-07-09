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Военный эксперт назвал цель ВСУ при обстреле Белгорода

Военный эксперт Алехин: целью ВСУ во время обстрела Белгорода был аэродром

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время обстрела Белгорода был местный аэродром. О планах украинской армии в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

Эксперт также назвал хорошей работу российской противовоздушной обороны (ПВО), которая позволила избежать большего числа жертв. «Система ПВО работала в усиленном режиме, просто противник нанес не одиночный удар, это была попытка массированного удара… Так что наши пэвэошники сработали хорошо. Они сбили и перехватили несколько баллистических ракет. На мой личный взгляд, целью вэсэушников во время налета на Белгород был именно аэродром», — пояснил Алехин.

По словам специалиста, мирные жители пострадали из-за плотной застройки в районе аэродрома, где частный сектор соседствует с пятиэтажными хрущевками и жилищным комплексом, куда упали обломки «Точки-У». У жителей Белгорода, Курска и Брянска паники нет, но есть настороженность и озабоченность, системе ПВО нужно работать еще более тщательно и эффективно, считает эксперт.

3 июля Украина нанесла удар баллистическими ракетами и беспилотниками по жилым кварталам Белгорода и Курска. По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, удар был произведен ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами, а также беспилотниками Ту-143 «Рейс». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель четырех человек. В Курской области обошлось без жертв.

Ударная волна
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Нина Ташевская
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