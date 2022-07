В США возраст Байдена назвали проблемой для его команды

NYT: возраст президента США Байдена становится неудобной проблемой для команды и партии

Возраст 79-летнего президента США Джо Байдена становится «неудобной проблемой» для его команды и партии. Об этом пишет обозреватель американской газеты The New York Times Питер Бейкер.

По его словам, в частности это связано с планами главы государства баллотироваться на второй срок. «Его уровень энергии, хотя и впечатляющий для человека его возраста, уже не тот, что был раньше, и некоторые помощники следят за ним», — сказано в тексте.

Автор статьи заметил, что Байден заметно постарел за последние годы: он часто шаркает при ходьбе и запинается в ходе публичных выступлений. В связи с этим помощники беспокоятся, чтобы он нигде не споткнулся, и, «затаив дыхание», наблюдают, справится ли он с речью без очередной оплошности.

По информации Бейкера, Белый дом намерен оградить американского лидера от незапланированного общения с журналистами. Отмечается, что с момента инаугурации он провел 16 пресс-конференций, что вдвое меньше по сравнению с выступлениями предыдущих глав государства.

Байден неоднократно оговаривался и путал слова в ходе публичных выступлений. Так, 8 июля он выразил возмущение по поводу случая с 10-летней жертвой изнасилования в Огайо, которая была вынуждена уехать в другой штат, чтобы сделать аборт, однако вместо «прервать беременность» (to terminate the pregnancy) президент сказал «прервать президентство» (to terminate the presidency).