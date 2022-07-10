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Байден заявил о визите в Саудовскую Аравию для «победы» над Россией

Президент США Байден заявил, что едет в Саудовскую Аравию для «победы» над Россией и КНР

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что предстоящий визит в Саудовскую Аравию необходим для прямого взаимодействия стран в противостоянии России и победы в конкурентной борьбе с Китаем. Цитату лидера приводит РИА Новости.

«Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира», — объяснил он.

По его словам, Саудовская Аравия является одной из тех стран, которые могут влиять на результаты такого противостояния. Американский лидер добавил, что саудовские власти работают с администрацией США над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее.

Ранее обозреватель Далия Дасса Кэй заявил, что Джо Байден решил «поехать на поклон» в Эр-Рияд ради новых ограничений против России, однако ему не удастся убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти и ввести санкции. «В обмен на сомнительные успехи Байден получит почти гарантированный репутационный ущерб. Эту поезду вообще не нужно было планировать», — считает обозреватель.

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Марина Совина
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