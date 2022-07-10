Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Британцев предупредили о «катастрофической» зиме и нищете

Daily Mail: Cornwall Insight предупредила британцев о нищете и «катастрофической» зиме

Фото: Henry Nichols / Reuters

Консалтинговая компания Cornwall Insight предупредила, что в январе 2023 года счета за электричество для британцев могут вырасти до более чем трех тысяч фунтов стерлингов, что грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей». Об этом пишет Daily Mail.

По мнению аналитиков, ценовой порог на газ и электричество для потребителей повысится с нынешних 1971 (145 тысяч рублей) до 3245 фунтов стерлингов (около 240 тысяч рублей) в октябре, а затем до 3364 фунтов стерлингов (около 250 тысяч рублей) в начале следующего года.

Материалы по теме:
Удар по экологии и дефицит машин. Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
Удар по экологии и дефицит машин.Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
14 июня 2022
Голод, бедность, беспорядки. Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
Голод, бедность, беспорядки.Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
7 июня 2022
Крах надежд. Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
Крах надежд.Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
21 июня 2022

Эксперты считают, что такое повышение цен может «ввергнуть в нищету миллионы людей», поэтому британцам потребуется гораздо больше помощи от государства в «катастрофическую» зиму. Отмечается, что жители королевства столкнутся с дополнительным давлением помимо нынешнего кризиса стоимости жизни.

По данным Национальной статистической служба Великобритании (ONS), жители Британии, которые столкнулись с ростом счетов из-за энергокризиса, все чаще жалуются на проблемы с оплатой коммунальных услуг. Так, 43 процента британцев сообщают, что в марте с трудом могли позволить себе оплачивать счета за энергию. Тех, кто в целом отметил рост повседневных расходов по сравнению с предыдущим месяцем, оказалось 83 процента (это на 25 процентных пункта выше, чем в ноябре).

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал причину увольнения послов Украины
Пушков обратился с предупреждением к лидерам Запада
Известный бизнесмен высказался об определении «москвич»
Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
В Госдуме занялись борьбой с «резиновыми квартирами»
ВСУ обстреляли шесть районов Донецка
В России снова поднялся коэффициент распространения COVID-19
В сети вспомнили об уважении к дворникам в СССР
Названы самые дорогие города для жизни
Британцев предупредили о «катастрофической» зиме и нищете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.