СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли шесть районов Донецка 22 снарядами калибром 155 мм

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночь на воскресенье, 10 июля, в 4:20 по московскому времени обстреляли пять районов Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Обстрел зафиксирован по Ворошиловскому, Ленинскому, Калининскому, Киевскому, Пролетарскому районам. Спустя 20 минут украинские военные вновь обстреляли Калининский и шестой, Буденновский районы города, выпустив восемь снарядов калибром 155 мм.

В субботу, 9 июля, ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Обстрел был зафиксирован по направлению: 19:35, Донецк, были выпущены шесть ракет из БМ-27 «Ураган». Обстрелу подверглись Кировский и Петровский районы города.