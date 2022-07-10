Франция рассказала о поддержании связи с Минобороны России

Министр обороны Франции Лекорню заявил, что ведомство поддерживает связь с коллегами из РФ

Министерство обороны Франции поддерживает связь с российскими коллегами. Об этом заявил глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Лекорню подчеркнул, что Франция «не воюет» с Россией, ведомство поддерживает контакты с военными и гражданскими чиновниками, так как полностью блокировать каналы связи с Москвой нельзя. По его мнению, Париж выполняют функцию силы, обеспечивающей баланс.

«Украина нуждается в том, чтобы мы продолжали играть эту роль», — уверен министр.

Ранее стало известно, что Франция отправила Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar без способных работать с ними резервистов. Всего Киеву поставили 18 экземпляров такого оружия. САУ Caesar имеют калибр 155 миллиметров и производятся французской компанией Nexter.