Инфекционист предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом

Инфекционист предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 с августа

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил специалист, с середины августа и осенью может наблюдаться увеличение количества случаев заражения, так как люди могут заболевать вновь уже через полгода после перенесенного COVID-19.

«Прошло полгода, иммунитет снижается, и люди будут заболевать повторно... Рост заболеваемости в любом случае будет — примерно с середины августа и осенью. Вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции», — сказал Тимаков.

По его словам, в настоящее время в России не растет число пациентов, госпитализированных с коронавирусом. В дальнейшем ситуация будет зависеть от их иммунитета, его способности предотвратить повторное заболевание, а также от появления новых мутаций вируса.

Ранее стало известно, что коэффициент распространения коронавируса в России достиг отметки 1,13. Это максимум с 13 февраля 2022 года. Показатель ниже единицы зафиксирован только в двух из десяти регионов с наибольшим числом зараженных. Так, в Красноярском крае он составил 0,81, а в Свердловской области — 0,99.