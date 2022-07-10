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Врач назвал способ остудить помещение без помощи кондиционера

Врач Тяжельников: остудить помещение без кондиционера можно тазом с холодной водой и льдом

Фото: Ashkan Forouzani / Unsplash

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал способ остудить помещение без помощи кондиционера. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, альтернативой кондиционеру может стать таз с холодной водой и льдом. «Можно поставить на подоконник таз с холодной водой и льдом и при нагревании менять ее», — сказал он.

Специалист также порекомендовал поддерживать питьевой режим. Он подчеркнул, что следует понемногу и регулярно пить прохладную воду. Также врач посоветовал носить максимально легкую, просторную одежду.

Тяжельников добавил, что время от времени можно ополаскивать лицо холодной водой. Также он порекомендовал протирать смоченным в холодной воде полотенцем зоны подмышек, грудь, а также области затылка и лба.

Ранее врач-терапевт Ольга Перевалова предупредила россиян о риске заразиться тяжелой болезнью, если не чистить кондиционер регулярно. По словам специалиста, старый кондиционер может стать идеальным местом для размножения различных бактерий.

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Марина Совина
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