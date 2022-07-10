Появилось видео обстрела Луганска ВСУ из замаскированной РСЗО

Опубликовано видео, как ВСУ обстреливают Луганск из замаскированной под грузовик РСЗО

В сети появилась видеозапись обстрела Луганска Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированной под гражданский грузовик. Соответствующие кадры опубликовало РИА Новости.

На записи видно, что направляющие для стрельбы спрятаны в кузове «ГАЗели», укрытом тентом. Также запечатлено, как российская артиллерия уничтожает комплекс вооружения.

В конце июня сообщалось, что в Харьковской области росгвардейцы обнаружили схроны ВСУ с иностранным оружием. По данным ведомства, во время досмотра 30 домов в одном из населенных пунктов спецназовцы нашли тщательно замаскированные тайники, в которых находились, в частности, гранатометы NLAW и выстрелы к гранатомету польского производства, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», а также ящики с патронами.

