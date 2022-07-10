Навка ответила осудившим олимпийского чемпиона за участие в ее шоу украинцам
Навка заявила, что будет защищать фигуриста Петренко, которого осудили за участие в ее шоу
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка ответила осудившему олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко за участие в ее ледовом шоу в Сочи Национальному олимпийскому комитет (НОК) Украины. Ее слова приводит РИА Новости.
Навка заявила, что будет защищать и поддерживать Петренко. «Насколько я понимаю, Украина о нем даже не позаботилась, никак не помогает ему», — посчитала она.
Ранее 10 июля в НОК Украины назвали выступление Петренко на шоу в России неприемлемым. Они посчитали, что подобный поступок недопустим для олимпийского сообщества Украины.
Петренко является олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервилле в мужском одиночном катании. Он является первым вице-президентом Федерации фигурного катания Украины.
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