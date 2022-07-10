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Спорт

На Украине олимпийского чемпиона осудили за выступление на шоу Навки

Олимпийский комитет Украины назвал недопустимым участие фигуриста Петренко на шоу Навки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины осудил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко за участие в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи. Об этом сообщается на сайте организации.

В НОК страны назвали поступок Петренко неприемлемым. «Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины!» — подчеркнули они.

Петренко является олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервилле в мужском одиночном катании. Он является первым вице-президентом Федерации фигурного катания Украины.

19 июня украинский боксер Иван Редкач показал фотографию с россиянином Дмитрием Биволом в соцсетях и заявил о необходимости разделять спорт и политику. После этого в комментариях на него обрушилась критика, многие пользователи обвинили его в предательстве родины.

Ударная волна


Анастасия Борисова
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