На Украине олимпийского чемпиона осудили за выступление на шоу Навки

Олимпийский комитет Украины назвал недопустимым участие фигуриста Петренко на шоу Навки

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины осудил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко за участие в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи. Об этом сообщается на сайте организации.

В НОК страны назвали поступок Петренко неприемлемым. «Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины!» — подчеркнули они.

Петренко является олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервилле в мужском одиночном катании. Он является первым вице-президентом Федерации фигурного катания Украины.

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