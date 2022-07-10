Джокович четвертый раз подряд выиграл Уимблдон

Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз подряд выиграл Уимблдон, победив Кириоса

Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз подряд выиграл Уимблдон. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающем матче спортсмен одержал победу над австралийцем Ником Кириосом. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Теперь на счету Джоковича 21 победа на турнирах «Большого шлема». Всего он выигрывал Уимблдон семь раз. Больше всего титулов «Большого шлема» у испанца Рафаэля Надаля — 22.

9 июля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, до 2018 года представлявшая Россию, впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». В финальном матче Уимблдона спортсменка обыграла француженку Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Ударная волна



