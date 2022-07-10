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Джокович четвертый раз подряд выиграл Уимблдон

Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз подряд выиграл Уимблдон, победив Кириоса

Фото: Antoine Couvercelle / Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз подряд выиграл Уимблдон. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающем матче спортсмен одержал победу над австралийцем Ником Кириосом. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Теперь на счету Джоковича 21 победа на турнирах «Большого шлема». Всего он выигрывал Уимблдон семь раз. Больше всего титулов «Большого шлема» у испанца Рафаэля Надаля — 22.

9 июля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, до 2018 года представлявшая Россию, впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». В финальном матче Уимблдона спортсменка обыграла француженку Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Ударная волна


Анастасия Борисова
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