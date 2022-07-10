Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названы типы носков для создания стильного образа в 2022 году

Модный редактор Картнер-Морли посоветовала сочетать яркие носки с босоножками на каблуках

Фото: Streetstyleshooters / Getty Images

Модный редактор The Guardian Джесс Картнер-Морли назвала носки модным аксессуаром в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалистки, данные предметы гардероба стали популярны благодаря дизайнерам и звездам. Указанные изделия ярких оттенков появились в коллекциях люксовых брендов Balenciaga и Gucci. Кроме того, в них часто замечают блогеров на фото и видео в соцсетях, а также американских моделей Беллу Хадид и Хейли Бибер, которые предпочитают надевать их поверх легинсов.

При этом эксперт указала, что для создания стильного образа понадобится учесть несколько деталей. Следует приобрести носки в рубчик спортивного типа, которые можно носить с заправленными в них лосинами, а также с кроссовками и джинсами. Помимо этого, в гардероб должны входить обычные носки в рубчик нейтральных цветов, чтобы сочетать их с брюками и мокасинами. В свою очередь, яркие изделия журналистка посоветовала комбинировать с туфлями и босоножками на каблуках.

В июне заслуженный российский врач Андрей Кабычкин рассказал, что в городе шлепанцы и босоножки, согласно санитарно-гигиеническим нормам, следует носить с хлопчатобумажными носками. Собеседник издания объяснил данное условие высоким риском инфицирования кожи при наличии микротравм. «С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босую ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком», — подчеркнул он.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание
Блокировку Германией пакета помощи ЕС Киеву объяснили
Названы типы носков для создания стильного образа в 2022 году
Джокович четвертый раз подряд выиграл Уимблдон
Россиянина задержали за стрельбу по отдыхающим на озерах
Сход ледника в Киргизии попал на видео
Собянин сообщил об одном погибшем в результате урагана в Москве
Шольцу предрекли последствия после скандала с наркотиками на вечеринке
Кадыров оценил победу однофамильца Нурмагомедова в UFC
Бывший президент Польши призвал сократить Россию до 50 миллионов человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.