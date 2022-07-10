Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названы темы обсуждения на внеочередном заседании Госдумы

Госдума на внеочередном заседании может рассмотреть законопроекты о помощи экономике

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Госдума на внеочередном заседании, возможность которого рассмотрит Совет Государственной Думы 11 июля, может вынести на обсуждение законопроекты о мерах помощи экономики, такие темы называет РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Вряд ли там будет что-то экстраординарное», — указал второй собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Госдума может собраться на внеочередное пленарное заседание 15 июля. Отмечалось, что такая необходимость вызвана «накопившимися вопросами, требующими неотложного решения». В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание
Российские военные изъяли у местного жителя в ЛНР американский комплекс Javelin
Финский историк предложил Западу вступить в военный конфликт с Россией
Названы темы обсуждения на внеочередном заседании Госдумы
Оценена вероятность одновременного заражения COVID-19 и оспой обезьян
Российского теннисиста обвинили в участии в договорных матчах
В Подмосковье молния ударила в семью на озере
В Крыму вновь продлили высокий уровень террористической опасности
Байден призвал продолжить протесты против решения Верховного суда по абортам
Решение Канады отправить турбину «Северного потока» назвали политическим
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.