Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание

Госдума может собраться на внеочередное пленарное заседание 15 июля

Фоото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Госдума может собраться на внеочередное пленарное заседание 15 июля, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Отмечается, что такая необходимость вызвана «накопившимися вопросами, требующими неотложного решения». В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы, добавляется в сообщении.

Окончательное решение о проведении вынесет Совет Государственной думы, который соберется 11 июля в 10:00. Его поручил созвать председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Внеочередное заседание Думы возможно в соответствии со статьей 14 Регламента ГД.

Госдума 7 июля завершила весеннюю сессию и ушла в отпуск.

Ранее Вячеслав Володин во время пленарного заседания призвал депутатов отложить вопросы «мирного времени» и сплотиться перед вызовами.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание
Прогулочный теплоход с 30 пассажирами затонул на Волге
Министр обороны Украины заявил о потерях ВСУ и необходимости нового оружия
В Кремле прокомментировали предложение заменить название должности президента
Родственники пропавшего на Украине американца обвинили власти в бездействии
Житель Херсонской области признался в помощи СБУ для удара по российским войскам
Россиянин побывал в поезде для миллионеров и описал полки словами «царское ложе»
Россиянина заподозрили в изнасиловании двух школьниц
На Украине олимпийского чемпиона осудили за выступление на шоу Навки
Агутин толкнул забравшегося на сцену фаната
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.