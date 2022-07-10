Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание

Госдума может собраться на внеочередное пленарное заседание 15 июля

Госдума может собраться на внеочередное пленарное заседание 15 июля, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Отмечается, что такая необходимость вызвана «накопившимися вопросами, требующими неотложного решения». В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы, добавляется в сообщении.

Окончательное решение о проведении вынесет Совет Государственной думы, который соберется 11 июля в 10:00. Его поручил созвать председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Внеочередное заседание Думы возможно в соответствии со статьей 14 Регламента ГД.

Госдума 7 июля завершила весеннюю сессию и ушла в отпуск.

Ранее Вячеслав Володин во время пленарного заседания призвал депутатов отложить вопросы «мирного времени» и сплотиться перед вызовами.

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