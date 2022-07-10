Пушков обратился с предупреждением к лидерам Запада

Сенатор Пушков: лидеры Запада не вполне трезво оценивают свои возможности помогать Украине

Сенатор Алексей Пушков заявил, что западные лидеры переоценивают свои возможности по поддержке Украины и жизни в условиях санкциях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Давая обещания Украине поддерживать ее "столько, сколько потребуется", западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран Алексей Пушков российский сенатор

Член Совфеда напомнил, что премьер Британии Борис Джонсон еще недавно иронизировал о «конце вечеринки для российских углеводородов», однако в итоге «политическая вечеринка завершилась» для него самого.

Ущерб западной экономике

Ранее сообщалось, что лидеры западных держав начинают признавать, что беспрецедентные санкции против Москвы наносят ущерб экономике их собственных стран, при этом не оказывая существенного влияния на Кремль. Об этом заявил обозреватель Брахма Челлани в своей колонке для американского издания The Hill.

Он отметил, что в марте президент США Джо Байден поторопился с заявлением о том, что «санкции сокрушают российскую экономику», а «рубль превратился в руины». По мнению Челлани, санкционная кампания Запада против России едва ли была эффективной. Более того, она подчеркивает пределы западной мощи, подчеркнул публицист.

До этого другой обозреватель The Hill Уильям Молони заявил, что реакция на ситуацию на Украине стала второй ошибкой Байдена, которая ведет к стратегическому унижению НАТО. Первым провалом он назвал «позорное бегство» Соединенных Штатов из Афганистана.

«Тройная ловушка Москвы»

По мнению автора материала для немецкого издания Focus, президент России Владимир Путин использует три важных козыря, которые позволяют ему грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине.

Среди рычагов указаны газ, мирные переговоры и партнеры Москвы. Эксперт отметил, что Запад угодил в «тройную ловушку», а Россия оказалась в тактически выгодном положении. Он также подчеркнул, что дипломатическая и экономическая изоляция России провалилась.

В качестве примера в публикации приводится встреча «Большой двадцатки». Отмечается, что не все страны-члены G-20 выступают с критикой в адрес России и ее специальной военной операции. Кроме того, автор указывает на зависимость Запада от российских энергоресурсов.

Поддержки США уже недостаточно

8 июля президент Украины Владимир Зеленский признал, что США делают недостаточно для поддержки Киева. Об этом он заявил в интервью CNN.

Соединенные Штаты помогают Украине, много помогают, но этого недостаточно для того, чтобы победить. Мы хотим увеличения этой помощи. Мы бьемся за свою территорию, мы не хотим, чтобы люди из других стран бились за нашу территорию. Но США являются мировой экономикой и могут помочь нам как оружием, так и финансами" Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, США могут повлиять на решения европейских стран, речь идет также о политической поддержке. Президент подчеркнул, что некоторые европейские страны хотят баланса между Россией и Украиной, но они начали поддерживать Киев из-за США.